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    Kocaeli'deki inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak can verdi

    5 katlı bir binada çalışan 46 yaşındaki işçi, elindeki profilin yüksek gerilim tellerine çarpması sonucunda akıma kapıldı. 5 kat aşağı düşen işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 08.08.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:35
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    Kocaeli'deki inşaat işçisi, elektrik akımına kapılarak can verdi

    Kocaeli Kartepe'deki 5 katlı binada çalışan işçi felaketi yaşadı.

    Dumlupınar Mahallesi'nde çalışan 46 yaşındaki Bülent Aslan'ın elindeki profil, yüksek gerilim tellerine değdi.

    5 kat aşağı düştü

    Bu esnada elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü.

    İHA'nın aktarımına göre, durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Genç adam olay yerinde can verdi

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Mahallede elektrik kesildi

    Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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