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    Kocaeli'deki işçi, balyozla yıkılan duvarın altında kaldı

    Bir yapı marketin bahçesindeki duvarın yıkımı sırasında balyoz darbelerinin ardından duvar, 65 yaşındaki işçinin üzerine devrildi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 16:44
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    Kocaeli'deki işçi, balyozla yıkılan duvarın altında kaldı

    Öğle saatlerinde Kocaeli'deki Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki yapı marketin bahçesinde iş kazası meydana geldi.

    Bahçedeki eski duvar, balyozla yıkımı sırasında işçilerden C.K.'nin üzerine devrildi.

    Çağrılan sağlık ekibi bölgeye ulaşana kadar duvarın altında kalan C.K., arkadaşları tarafından çıkarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık görevlileri, yaralı C.K.'yi ambulansa Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. C.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli deki işçi, balyozla yıkılan duvarın altında kaldı #1

    Kocaeli deki işçi, balyozla yıkılan duvarın altında kaldı #2

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