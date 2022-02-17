Kayseri'deki kardeş cinayetinin gerekçeli kararı açıklandı

8 yıl önce eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğü iddia edilen Cemal Uzun'un erkek kardeşinin tutuklanmasının gerekçeli kararı olarak, hırsızlık iddiasındaki çelişkiler gösterildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi, Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014'te Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye H. (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye H., ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını, bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da arbedede vurularak öldürüldüğünü söyledi.

O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021'de dosyayı yeniden açtı. Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüşüp aile bireyleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ile Nuri'nin eşi Nejla Uzun'u gözaltına aldı.

Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Nuri Uzun hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Uzun, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı, ardından da 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezası müebbete düşürüldü.

TÜM AŞAMALARDA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme heyeti, davayla ilgili gerekçeli kararını da açıkladı. Mahkeme tarafından, hanedekilerin olayı 'hırsızlık' nedeniyle işlenen cinayet şeklinde çevrelerine anlattığına yer verildi. Sanığın tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediğine de vurgu yapılan kararda, şu ifadelere yer aldı:

"Her ne kadar sanık aşamalardaki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek maskeli bir kişinin altınları istediği, altınları vermek istemeyen Adeviye'yi bıçakladıktan sonra Cemal'i de silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğünü beyan ederek suçlamayı kabul etmese de maktulün kızı Adeviye'nin kollukta verdiği ve savcılıkta verdiği ifadeyle sanığın eşi Nejla Uzun'un alınan ifadesi, geceleyin hırsızlık amacıyla bıçak ve tabancayla bir eve girilmesi hayatın olağan akışına uygun ise de bir beldede tek başına bir kişinin maskeli ve pompalı tüfekle geniş bir ailenin ikamet ettiği eve girmesinin hayatın olağan akışına uygun olmaması ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde cezadan kurtulmaya yönelik sanık savunmasına itibar edilmemiştir."

BASKIYA DAYALI İFADE İDDİASINA DA İTİBAR EDİLMEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde baskıyla ifade verdikleri yönünde savunma yapan Adeviye H. ile sanığın eşi Nejla Uzun'un ifadelerini savcılık huzurunda tekrar etmelerine de vurgu yapılan gerekçeli kararda, "Her ne kadar Adeviye ve Nejla'nın kolluk ifadelerinin baskıya dayalı olduğunu söylemiş iseler de kolluk ifadelerini hem cumhuriyet savcılığında alınan ifadelerinde tekrar etmeleri hem de bu ifadelerinin avukat huzurunda alınmış olması göz önüne alınarak bu nedenle Adeviye ve Nejla'nın ifadelerinin baskıya dayalı olduğuna dair sanığı kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.