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- Kocaeli'deki kazada bariyer, aracın önünden girip arkasından çıktı
Kocaeli'deki kazada bariyer, aracın önünden girip arkasından çıktı
TEM yolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyerin altında kaldı. Bariyer demirinin aracın önünden girip arkasından çıktığı kazada, 3 kişi yaralandı.
- 13.12.2022 - 17:03
- Güncelleme : 13.12.2022 - 17:08
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Tepetarla Dinlenme Tesisleri'nin girişinde, öğle saatlerinde feci bir kaza olayı meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 06 RDG 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çarptığı bariyerin altında kaldı.
3 kişi yaralandı
Bariyer demirinin aracın önünden girip, arkasından çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.
DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.