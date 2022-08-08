Petrol
94.34
-0.61%
Euro
18.2995
0.32%
Dolar
17.9417
0.16%
Altın
1.029
0.65%
Borsa
2793
0.00%
Bitcoin
433.723
4.36%
BTXN Coin
7.75
-2.51%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Kocaeli'deki kız alma meselesi faciaya dönüştü

    Kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile kavga etmeye başladı. Silahların çıktığı olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
    • 08.08.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki kız alma meselesi faciaya dönüştü

    Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde iki aile arası kaos çıktı.

    851. Sokak'ta yaşanan olayda, kız alıp verme meselesi nedeniyle aileler kavgaya tutuştu.

    Aileler birbirine girdi

    Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü.

    Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı.

    İHA'nın aktarımına göre, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kocaeli deki kız alma meselesi faciaya dönüştü #1

    Yaralılar tedavi altına alındı

    İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    Olay bölgesindeki araçlara kurşun isabet etti

    Kavgaya karışan çok sayıda kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Çevik kuvvet ekipleri bölgede uzun süre nöbet tutarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli deki kız alma meselesi faciaya dönüştü #2

    Kocaeli deki kız alma meselesi faciaya dönüştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BTCPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi
    Futbol

    Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira İstanbul'a geldi

    Beşiktaş'ın Lameck Banda'ya yaptığı teklif açıklandı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş'ın Lameck Banda'ya yaptığı teklif açıklandı

    Görüş Bildir