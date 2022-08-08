Kocaeli'deki kız alma meselesi faciaya dönüştü

Kız alıp verme meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile kavga etmeye başladı. Silahların çıktığı olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde iki aile arası kaos çıktı.

851. Sokak'ta yaşanan olayda, kız alıp verme meselesi nedeniyle aileler kavgaya tutuştu.

Aileler birbirine girdi

Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü.

Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı.

İHA'nın aktarımına göre, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralılar tedavi altına alındı

İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay bölgesindeki araçlara kurşun isabet etti

Kavgaya karışan çok sayıda kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Çevik kuvvet ekipleri bölgede uzun süre nöbet tutarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.