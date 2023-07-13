Kocaeli'deki limanda korkunç kaza: İki konteyner arasında can verdi Kocaeli'de faaliyet gösteren limanda saha sorumlusu olarak çalışan bir kişi yük indirme çalışması sırasında iki konteynerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren liman işletmesi Safi Port'ta saha sorumlusu olarak görev yapan 38 yaşındaki Yakup Aygül, yük indirme çalışmaları yapıldığı esnada iki konteynerin arasında kaldı. Durumun ihbar edilmesiyle imana sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aygül, Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitirdi Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Aygül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Konuyla ilişkin 2 tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.