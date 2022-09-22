Petrol
92.5
2.97%
Euro
18.1276
0.55%
Dolar
18.3498
0.12%
Altın
990.01
0.35%
Borsa
3314
2.09%
Bitcoin
352.104
-1.48%
BTXN Coin
8.13
1.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Kocaeli'deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü

    İş yerinde tabancayla vurularak öldürülen makine mühendisi adamın, alacağı 250 bin TL'yi isteyince öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • 22.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Güney Mahallesi'nde iş yeri bulunan Savaş Taş, iş yerine gelen şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

    Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Savaş Taş, göğüs bölgesinden 3 kurşunla yaralandı.

    Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K.'ye isabet etti.

    Şahıslar gözaltına alındı

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Taş, kurtarılamadı. Olayın ardından otomobille kaçan iki şüpheli, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü #1

    250 bin lira alacağı yüzünden öldürüldü

    Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş’ın, 2 şüpheliye Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptığı belirtildi.

    Savaş Taş’ın, bu çalışmasından kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C.'den talep ettiği, çıkan tartışmada hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kocaeli deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü #2

    Cenazesi memleketine defnedilecek

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği ifade edildi.

    Kocaeli deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü #3

    Kocaeli deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü #4


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı
    3. Sayfa

    Sivas'ta polis memurunun yaşlı adama yaklaşımı yürekleri ısıttı

    Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
    Politika

    Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

    Görüş Bildir