Kocaeli'deki makine mühendisi, alacağı para için öldürüldü

İş yerinde tabancayla vurularak öldürülen makine mühendisi adamın, alacağı 250 bin TL'yi isteyince öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Güney Mahallesi'nde iş yeri bulunan Savaş Taş, iş yerine gelen şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Yaşanan arbede esnasında F.C. ve R.C., iş yeri içerisine kaçan Savaş Taş'a ateş açtı. Savaş Taş, göğüs bölgesinden 3 kurşunla yaralandı.

Bu sırada seken mermilerden biri de iş yeri çalışanı İ.K.'ye isabet etti.

Şahıslar gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş Taş, kurtarılamadı. Olayın ardından otomobille kaçan iki şüpheli, Dilovası ilçesi yakınlarında polis tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

250 bin lira alacağı yüzünden öldürüldü

Makine mühendisi olan ve yurt dışında da bu tür fabrika kurma çalışmaları yaptığı öğrenilen Savaş Taş’ın, 2 şüpheliye Ağrı'da bir fabrika kurulması ve makinelerin kurulumu konusunda çalışma yaptığı belirtildi.

Savaş Taş’ın, bu çalışmasından kalan yaklaşık 250 bin liralık alacağını F.C ve R.C.'den talep ettiği, çıkan tartışmada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazesi memleketine defnedilecek

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ayağından yararlanan İ.K 'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Savaş Taş'ın ise yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildiği ifade edildi.





