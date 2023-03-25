Kocaeli'deki ofisinde silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı Bir avukat, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı…

AA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kuzey yan yolda bir iş hanının 7’nci katında bulunan avukatlık ofisine kimliği belirsiz bir kişi girdi.

Şüpheli, Kocaeli Barosu avukatlarından A.A.'ya tabancayla ateş etti.

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan aranıyor

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sol bacağından hafif yaralanan A.A., aşağıya yürüyerek inip, ambulansa bindi.

A.A., götürüldüğü İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Polis, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Daha önce de kurşunlandı

Öte yandan, avukat A.A.'nın ofisinin 2019 yılında da icraya verdikleri bir kişi tarafından kurşunlandığı öğrenildi.