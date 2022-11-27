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- Kocaeli'deki polis memuru kalp hastalığı sonucu hayatını kaybetti
Kocaeli'deki polis memuru kalp hastalığı sonucu hayatını kaybetti
50 yaşındaki polis memuru Ayhan Aydın, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk babası polis, yarın defnedilecek.
- 27.11.2022 - 16:05
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın (50) sevenlerini yasa boğdu.
Aydın, kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası, yarın defnedilecek
Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ayhan Aydın için 28 Kasım Pazartesi günü saat 11.30'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.
İHA'nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası Aydın’ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Kartepe Acısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.