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    Kocaeli'deki polis memuru kalp hastalığı sonucu hayatını kaybetti

    50 yaşındaki polis memuru Ayhan Aydın, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 2 çocuk babası polis, yarın defnedilecek.
    • 27.11.2022 - 16:05
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    Kocaeli'deki polis memuru kalp hastalığı sonucu hayatını kaybetti

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın (50) sevenlerini yasa boğdu.

    Aydın, kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    2 çocuk babası, yarın defnedilecek

    Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ayhan Aydın için 28 Kasım Pazartesi günü saat 11.30'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

    İHA'nın haberine göre, evli ve 2 çocuk babası Aydın’ın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Kartepe Acısu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Kocaeli deki polis memuru kalp hastalığı sonucu hayatını kaybetti #1


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