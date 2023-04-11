Kocaeli'de taksici, arkadaşını tabancayla vurdu Çayırova ilçesindeki taksi şoförü aracına aldığı arkadaşını vurdu. Yaralı olay yerinde can verirken, taksici teslim oldu.

DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki taksi şoförü Resul Ateş ile aracına aldığı arkadaşı Selçuk Akpınar gezerken aralarında tartışma çıktı.

Ateş, aracı sağ şeride çekerek Selçuk Akpınar’a tabancasıyla ateş ettikten sonra polisi arayıp, ihbarda bulundu.

Arkadaşını vurduğunu ve gelip kendisini almalarını söyleyen Ateş, telefonu kapadıktan sonra kaçtı.

Hayatını kaybetti

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selçuk Akpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis, Ateş'i bulmak için çalışma başlattı. Resul Ateş, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.