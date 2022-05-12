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    Kocaeli'deki yangında 10 işçi dumandan etkilendi

    Başiskele ilçeside bulunan fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.
    • 12.05.2022 - 16:00
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    Kocaeli'deki yangında 10 işçi dumandan etkilendi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel montaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

    10 işçi dumandan etkilendi

    10 işçinin dumandan etkilendiği yangında, 5 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli deki yangında 10 işçi dumandan etkilendi #1

    Kocaeli deki yangında 10 işçi dumandan etkilendi #2


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