Kocaeli'deki yangında 10 işçi dumandan etkilendi

Başiskele ilçeside bulunan fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel montaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

10 işçi dumandan etkilendi

10 işçinin dumandan etkilendiği yangında, 5 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer işçiler ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.