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    Kocaeli'deki yangında yatalak hasta öldü

    Karamürsel'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta olan 77 yaşındaki Orhan Çelikörs yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen eşi Mesude Çelikörs yaralandı.
    • 27.12.2022 - 20:42
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    Kocaeli'deki yangında yatalak hasta öldü

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda yangın çıktı.

    77 yaşındaki Orhan Çelikörs ile Mesude Çelikörs’ün yaşadığı 8’nci kattaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiyeye hayer verdi.

    DHA'nın haberine göre haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yatalak hasta hayatını kaybetti

    Yangında yatalak hasta olan Orhan Çelikörs hayatını kaybederken, dumandan etkilenen Mesude Çelikörs ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Orhan Çelikörs’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis soruşturma başlattı.

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