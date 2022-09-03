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- Çanakkale'de giden tur otobüsü su kanalına düştü
Çanakkale'de giden tur otobüsü su kanalına düştü
- 03.09.2022 - 13:55
- Güncelleme : 03.09.2022 - 14:06
Kocaeli'den Çanakkale'ye giden 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi.
Olay bugün saat 08.30 sıralarında, Ezine çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde oldu.
Özgür Ercan'ın kullandığı, tur otobüsünde 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, bilgisine ulaşıldı.
Çevrede bulunan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar farklı hastanelere sevk edildi
Yaşanan talihsiz kazada şoför dahil yaralananlardan 31'i Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8'i Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6'sı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 5'i ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden, Uğur Seçil Çetinkaya'nın cansız bedeni de Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
"Kazanın sebebi savcı nezaretinde araştırılıyor"
Kazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu.
DHA'nın aktarımına göre, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Aktaş; "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır.Otobüste toplamda 52 yolcu bulunmakta. Kazada maalesef 1 yolcumuz hayatını kaybetti.
Yaralı vatandaşlar, Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar.
Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor." ifadelerini kullandı.