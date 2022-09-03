Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.094
-1.07%
BTXN Coin
4.89
7.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Çanakkale'de giden tur otobüsü su kanalına düştü

    Ezine çıkışında önünde gerçekleşen kazada tur otobüsü yoldan çıkarak, su kanalına düştü. Kazada, Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybederken, fazla sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
    • 03.09.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de giden tur otobüsü su kanalına düştü

    Kocaeli'den Çanakkale'ye giden 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi.

    Olay bugün saat 08.30 sıralarında, Ezine çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde oldu.

    Özgür Ercan'ın kullandığı, tur otobüsünde 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, bilgisine ulaşıldı.

    Çevrede bulunan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar farklı hastanelere sevk edildi

    Yaşanan talihsiz kazada şoför dahil yaralananlardan 31'i Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8'i Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6'sı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 5'i ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazada hayatını kaybeden, Uğur Seçil Çetinkaya'nın cansız bedeni de Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #1

    "Kazanın sebebi savcı nezaretinde araştırılıyor"

    Kazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu.

    DHA'nın aktarımına göre, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Aktaş; "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır.Otobüste toplamda 52 yolcu bulunmakta. Kazada maalesef 1 yolcumuz hayatını kaybetti.

    Yaralı vatandaşlar, Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar.

    Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #2

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #3

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #4

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #5

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #6

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #7

    Çanakkale de giden tur otobüsü su kanalına düştü #8


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    HDP'li Semra Güzel yakalandı
    Gündem

    HDP'li Semra Güzel yakalandı

    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
    3. Sayfa

    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

    Görüş Bildir