Kocaeli'nde 18 yaşındaki genç kızdan 11 gündür haber alınamıyor

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki Milhan Hacıfettahoğlu, 22 Nisan Cumartesi günü, annesi ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı.

Telefonunu evde bırakarak gece saatlerinde kayıplara karışan genç kız sırra kadem bastı.

Kızından 22 Nisan'dan bu yana haber alamayan kanser hastası anne Sibel Hacıfettahoğlu ve genç kızın teyzelerinin adeta dünyaları başlarına yıkıldı.

Hem hastalığı hem de geride kalan 3 çocuğu ile ilgilenmeye çalışan Hacıfettahoğlu, kızından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Milhan'ın teyzesi Selma Çuvalcı, şunları söyledi:

18 yaşına gireli 2 ay oldu. Bayramın 2. günü akşam saatlerinde annesiyle ufak bir tartışma yaşıyorlar. Annesi Milhan'ı arkadaş çevresi konusunda uyarmış. Tartışmanın ardından hemen kaçıyor. Yanına sadece kimliğini ve kent kartını alıyor. Telefonunu da evde bırakmış. O gün bugündür, 11 gün oldu hala bir ses yok. Emniyete gidildi, başvuruda bulunuldu. Kayıp ilanını verdik, fotoğraflarını internetteki sitelerde paylaştık. Hiçbir ses yok.

Korkuya kapıldıklarının altını çizen teyze, şu ifadeleri kullandı:

İnanın önceden bir kayıp olduğunda, ‘Allah yardım eder' diyorduk, başımıza gelmediği için. Belirsizlik çok kötü. Ölse mezarı var diyeceğim. O da yok ama sağ da değil. Kardeşim bu şekilde. Biz Milhan'dan küçük bir ses istiyoruz. Bizlerden çekiniyorsa arkadaşları var, kuzenleri var. Onları arasın. ‘Beni aramayın' desin. Küçük bir ses versin. Ne desek diyelim benim kız kardeşim rahatlamıyor. 3 çocuğu daha var. 2'si küçük. Onları düşünüyor, gelirini düşüyor, kızını düşünüyor. Kız kardeşim işe gidiyor. Gece sabaha kadar sokak sokak kızını arıyor. Arkadaşlarına gidip yalvarıyor. O arkadaşları ne yaptıysa yok.