Kocaeli'nde akran zorbalığı hayatını altüst etti Kocaeli'nde 17 yaşındaki gencin sınıfta diğer öğrencilerin zorbalığına uğradığı anları kayıt altına aldılar.

İHA

Kocaeli Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından çeşitli zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı.

Bu olaylar sebebiyle içine kapanan ve ailesine yaşadığı durumu anlatmayan genç, son zamanlarda okula da gitmemeye başladı.

Oğlunun okula gittiğini zanneden anne 41 yaşındaki Sedef U. ise telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrendi.

51 gün okula gitmedi

"Sayın veli, öğrencinizin devamsızlık toplamı 51 gündür. Yönetmelik gereğince öğrenci, bir ders yılında 10 günden fazla özürsüz devamsızlık yaptığı için başarısız sayılacaktır" mesajı ile neye uğradığını şaşıran Sedef U., olup biteni oğluna sordu.

Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlattı.

Suç duyurusunda bulundu

Oğlunun şiddette uğradığını öğrenen ve o görüntüleri izleyen annenin adeta dünyası başına yıkıldı. Hemen okul yönetimi ile iletişime geçen anne, aynı zamanda savcılığa da giderek suç duyurusunda bulundu.

17 yaşındaki gencin uğradığı zorbalık sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Okul yönetimi soruşturma başlattı

Öte yandan, okul yönetiminden yapılan açıklamada, olaya ilişkin disiplin ve adli sürecin başlatıldığı, hem okul hem de ilgili yetkililer tarafından konunun titizlikle incelendiği ve yapılanların cezasız kalmayacağı ifade edildi.

"Psikolojik olarak yıkıldı"

Açıklamalarda bulunan anne Sedef U., şunları söyledi:

Ben çocuğumun böyle şiddete maruz kaldığını bilmiyordum. 51 gün devamsızlığı varmış. Okuldan bana mesaj geldi. Ben çok kötü oldum. Çocuğum o gün eve geldi. 'Oğlum neden okula gitmiyorsun?' dedim, ağlamaya başladı. 'Sizin bilmedikleriniz var. Üstüme geliyorsunuz, gelmeyin' dedi. 'Oğlum biz senin aileniz, anlat' dedim. 'Beni okuldan alın' dedi. 'Anne, anlatırsam sen okula gelirsin. Bana kötü şeyler olacak diye korkuyorum' dedi. 'Anne 7-8 aydır bana yapılmayan işkence yok. Benimle dalga geçiyorlar, üstüme 4-5 kişi atlıyorlar, beni yere atıyorlar. Videoya çekip okul grubumuzda paylaşıyorlar' dedi. Çocuğumla dalga geçiyorlarmış. Oğlum okula gidemiyor tabii. Delikanlı, kendine yediremiyor. Psikolojik olarak yıkık bir durumda. Ben bunların hesabının verilmesini istiyorum. Oğlum müdür yardımcısına gitmiş, 'Ben şiddet görüyorum' demiş. Açık açık konuşmuş ona, artık ne kadar zoruna gittiyse. Müdür yardımcısı, 'Git oğlum o kişileri bana çağır' demiş. Oğlum çağırmaya gitmiş ama gelmemişler. Gelmeyince de bu işin peşi bırakılmış. Hiç sorgulamamış bile, araştırmamış.

"Keşke ölseydim de yaşadıklarını görmeseydim"

Oğlunun daha önce kendisinin bilgisi dahilinde devamsızlıkları olduğunu ancak şiddet olaylarından sonra bu sayının arttığını kaydeden Sedef U., şu ifadeleri kullandı:

Oğlumun 25 gün gitmediği vardı, sildirmiştim. Bunun üstüne gitmediği günler olmuş. Sokakta dolaşıyormuş, maça gidiyormuş, kendini dışarıya veriyormuş. Bize de 'Ben okula gittim' diye söylüyormuş. Kendine yediremiyor delikanlı olarak. Eğitmenler bunun okula gitmediğini biliyor. Beni arayıp, hele sınavlar zamanında beni bilgilendirebilirdi. Sınava da girmedi. 8-9 tane sınav geçirdi, girmedi. Müdür ya da öğretmenler beni arayıp bilgilendirmedi. Beni sınavlar bittikten sonra aradılar. 'Oğlunuz kaldı okulda. Gelmedi, 51 gün oldu' diyerek beni arıyorlar. Benim çocuğuma sormuyorlar neyi vardı, neyi yoktu. Müdür yardımcısına söylemiş, niye peşine düşülmemiş?" Ablası kurcaladı telefonunu. Videoları o şekilde bulduk. Yoksa benim oğluma kalsa göstermiyordu. Çok kötü oldum. Ölmekten beter oldum. Keşke ölseydim de oğlumun bu yaşadıklarını görmeseydim. Allah kimsenin evladına vermesin. Çok kötü bir şeymiş. Bunları yaşatanların ceza almalarını istiyorum.

"Hayalleriyle oynadılar"

Sedef U., suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: