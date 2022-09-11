Kocaeli'nde babaannesine öfkelenen genç evi ateşe verdi

Körfez ilçesinde babaannesi ile tartışan gencin gözü döndü. Genç, babaannesinin evini yaktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında yaşanan olayda, babaannesine öfkelenen genç dehşet saçtı.

Genç, saat 15.00 civarlarında babaannesinin ikamet ettiği evi yaktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan daireyi itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangının kontrol altına alındığı dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple tekrardan yangın çıktı.

Yangın sırasında ev boştu

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan iki yangında da dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

"Pencereden lav fışkırdı"

Olayı anlatan mahalle sakini Ömer Tek, “Bugün saat 3 civarlarında patlama oldu. Evin çerçevesi dışarıya düştü sonrasında pencereden lav fışkırdı. İtfaiye geldi yangına müdahale etti söndürdü. Fakat bu saatlerde bir daha yangın çıktı. Görgü tanıklarına göre ev sahibinin torunları yaktı diyorlar ama net bir bilgi yok.

"Patlama evin çerçevesini 5-6 metre fırlattı"

Bu saate alev aldı tekrardan itfaiye geldi söndürdü. Patlama evin çerçevesini 5-6 metre fırlattı. Mahalleli korktu. O anda evde kimse yoktu, yaşlı teyzemiz Allah’tan evde değildi kızına gitmişti” dedi.