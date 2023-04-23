Kocaeli'nde bayramlaşmaya gelen abisinin cinsel organını kesti Karamürsel'de bayramda yaşanan kardeş cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katından meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Emre Torun ile abisi 32 yaşındaki Murat Can Torun arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında evden çıkan Emre T. sabah saatlerinde tekrardan adrese geldi.

Uyuyan ağabeyi Murat Can Torun'u bıçaklayarak öldüren Emre Torun daha sonra evden kaçtı.

İtiraf etti

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre Torun şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre Torun gözaltına alındı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Can Torun'u olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cezaevine gönderildi

Cinayet gerçekleştiği anda babasının markete alışveriş yapmaya gittiği, annenin ise bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Emre Torun çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Emre Torun'un bayramlaşma ziyareti için gelen abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.