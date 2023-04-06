İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkta meydana gelen olayda, engelli sürücü H.Ö, aracıyla otoparktan çıkmak için otomatik bariyere geldi.

Otomatik bariyer açılmadan aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ardından otoparkın duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle kullanılmaz hale gelirken, sürücü H.Ö yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bir gün önce almıştı

Öte yandan sürücü H.Ö.'nün, engelli aracını bir gün önce satın aldığı öğrenildi. anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı
Kocaeli'nde bir gün
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza y
Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı