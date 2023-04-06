Kocaeli'nde bir gün önce aldığı araçla kaza yaptı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinde bulunan kapalı otoparkta meydana gelen olayda, engelli sürücü H.Ö, aracıyla otoparktan çıkmak için otomatik bariyere geldi.
Otomatik bariyer açılmadan aniden hızlanan ve sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, ardından otoparkın duvarına çarparak durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü H.Ö yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir gün önce almıştı
Öte yandan sürücü H.Ö.'nün, engelli aracını bir gün önce satın aldığı öğrenildi. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.