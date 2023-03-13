Kocaeli'nde devrilen tabeladan son anda kurtuldu

Uzun süren kurak günlerin ardından yurt genelinde yağışlı ve rüzgarlı havalar etkili olmaya başladı.
Kocaeli’de etkili olan lodostan Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan bir market de nasibini aldı.
Şiddetli lodos yaklaşık 50 kilo ağırlığında olan 2 ayrı tabelayı ve küpeşteleri etkileyerek aşağı düşmelerine sebep oldu.
Düşme esnasında markete girmekte olan bir vatandaş ise son anda geri çekilerek yara almaktan kurtuldu.
2 araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
"Ayağının dibine düştü"
Tabelası devrilen marketin sahibi Vurgun Başer, şunları söyledi:
Uzun uzadıya tabelalar ve küpeşteleri mevcuttu. Lodos, komple tabela ve küpeşteleri kopararak aşağıya düşmesine sebep oldu. Bir tane vatandaşımızın üstüne geliyordu. Vatandaşımızın kendisini geri çekmesiyle beraber ayağının dibine düştü. Allah’a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Tek tesellimiz bu. Tabelaların tahmini ağırlığı yaklaşık 50 kilo civarıydı. Ben ağırlıktan değil de mukavemet gücüyle paraşüt etkisi yaparak aşağıya düşüp mermerleri kırdığını düşünüyorum. Dileriz, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız.