Kocaeli'nde devrilen tabeladan son anda kurtuldu Kocaeli'nde markete alışverişe gelen müşterinin, lodosun devirdiği 50 kilogram ağırlığındaki tabeladan kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.

Uzun süren kurak günlerin ardından yurt genelinde yağışlı ve rüzgarlı havalar etkili olmaya başladı.

Kocaeli’de etkili olan lodostan Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan bir market de nasibini aldı.

Şiddetli lodos yaklaşık 50 kilo ağırlığında olan 2 ayrı tabelayı ve küpeşteleri etkileyerek aşağı düşmelerine sebep oldu.

Düşme esnasında markete girmekte olan bir vatandaş ise son anda geri çekilerek yara almaktan kurtuldu.

2 araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Ayağının dibine düştü"

Tabelası devrilen marketin sahibi Vurgun Başer, şunları söyledi: