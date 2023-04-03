İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Himmet Yıldız'ı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı.

Telefonun ucundaki dolandırıcı, inşaat işçisini ikna etmek için, aile fertlerinin ismini ve TC kimlik numarasını tek tek söyleyerek, "Senin TC kimlik numaranla dolandırıcılık yapıyorlar." dedi.

Neye uğradığını şaşıran Yıldız, bir süre daha dolandırıcı ile konuşmaya devam etti.

Dolandırıcı, Yıldız'a, hesabındaki parasının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek, "Bankaya gidip hesabındaki parayı söylediğimiz hesaba gönder. Bankaya gittiğinde ise bana 'Bacanak' diye hitap et. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir." yalanını söyledi.

Yıldız'ın buna inanmaması üzerine "Polisim" diyen şüpheliden sonra kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, Yıldız ile konuşmaya başladı.

özde savcı, Himmet Yıldız'ı korkutarak, "Senin bilgilerin ve hesabındaki para kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor. Bankaya git, hesabındaki parayı çek ve bize gönder. Devlet parayı tekrar hesabına gönderecek." dedi.

Telefonda konuştuğu dolandırıcıya inanan Yıldız, korkuyla hesabındaki 50 bin lirayı çekerek, dolandırıcılara gönderdi. İnşaat işçisi, dolandırıcıların tekrardan para istemesi üzerine polis merkezine gitti.

Olayı anlatan inşaat işçisi, burada dolandırıldığını anladı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde E.G isimli şahıs operasyonla gözaltına alındı.

Dolandırıcılık suçundan 78 kaydı bulunan ve 25 farklı olaydan aranan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başından geçenleri anlatan Himmet Yıldız, şunları söyledi:

Beni arayan kişi, 'Ben karakoldan arıyorum' dedi. Benim ve ailemin isimlerini söyledi. 'İki dolandırıcı senin TC kimlik numaran ile dolandırıcılık yapıyor. Senin gelmen lazım. Merkez bankasında hesabın dondurulmuş, hemen arabana bin gel. Bizim sivil polislerimiz bankada bekliyor. Onları yakalayabilmemiz için seni hemen bekliyoruz, gel. Sana bir hesap numarası vereceğiz. Hesap numarasına bu parayı atman lazım. Devlet parayı tekrardan hesabına aktaracak' dedi. Ben de güvendim, devletim bana söylerse gideriz tabii ki dedim.



"Bana 'Beni aradığın zaman bacanak diye hitap et. Şifremiz, kodumuz budur. Telefon açık olsun, kimseyle konuşmuyorsun. Banka müdürü FETÖ'cü olabilir' dedi. 'Ben böyle şeylere pek inanmıyorum, içime sinmiyor' dedim. O da 'Ben seni 155’e bağlayacağım' dedi. 155 ile konuşuyorum, telsiz sesleri de açık. Devletimin karakolu diye güvendim, insan güvenmez mi devletine?



Bu sefer 'Seni savcılığa bağlıyorum' dedi. Savcı olduğunu söyleyen biriyle görüştüm. O da bana 'Sen ne yapıyorsun ne ayaksın?' 'Yoksa sen de mi FETÖ'cü ayaklarındansın' diyerek beni panik yaptırdı. Bana bir banka hesap numarası verdi ve 'Çabuk git paraları yatır' dedi. 'Bu hesaba 50 bin TL yatırman lazım. Hatta başka bankada paran varsa onları da yatırman lazım' dedi. Bankaya gittim, o hesaba parayı yatırdım. Bankadan çıktıktan sonra bana 'Başarılar diliyorum. Devletin için görevini yaptın' dedi