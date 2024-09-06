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Kocaeli'nde girdiği iş yerinde 1 milyon TL'lik hırsızlık yaptı

Kocaeli'nde girdiği iş yerinde 1 milyon TL'lik hırsızlık yaptı İzmit'te bir iş yerine giren kadın hırsız, 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çaldı. Polis takibine alınan hırsız, kısa sürede yakalandı.