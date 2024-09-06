Kocaeli'nde girdiği iş yerinde 1 milyon TL'lik hırsızlık yaptı
İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren kadın hırsız, 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti.

olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

ÇALDIĞI EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)