Kocaeli'nde halk otobüsünün çarptığı kadın kurtarılamadı

Gebze ilçesinde dün, anne ve iki çocuğu halk otobüsünün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan anne müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün yaşanan kazada, N.Z.Ç. kontrolündeki 41J 6064 plakalı halk otobüsü, ara sokaktan çıkan hafif ticari araca, ardından ise yolun karşısına geçmeye çalışan Amira Alahmad ile kızları İman (15) ve Nihal Hemedi’ye (10) çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Amira Alahmad kurtarılamadı.

"İKİ DURAK ARASINDA 100 METRE MESAFE YOK"

İstasyon Mahallesi Muhtarı Mehmet Kesgin, kazanın yaşandığı caddede halk otobüsleri için birbirine yakın iki durağın olması nedeniyle trafiğin yoğunlaştığını ve sık sık kazaların yaşandığını ifade ederek, “Bizler daha önce o cadde üzerindeki durak ile 100 metre ilerisinde bulunan duraklardan birinin kaldırılmasını istedik. İki durak arasında 100 metre mesafe bile yok. Daha önce biz yetkililere hem sözlü olarak hem de yazılı olarak bildirdik. İki durağın yarattığı trafik sorunu nedeniyle kazalar oluyor ve daha da olmaya devam edecek. Biz 2-3 defa dilekçe verdim oranın düzenlenmesi için. Daha önce çok kaza oldu orada.” şeklinde konuştu.

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"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Bölgede iş yeri bulunan Gülşen Tüfenk, “Büyük bir gürültüyle dışarı çıktığımızda 3 kişi halk otobüsünün altındaydı. Anne sıkışmıştı, orada zaten halk otobüsü sürücüsü hiçbir şey yapamadı. Vatandaşlar halk otobüsünü geri çekerek önce kızın ayağını sıkıştığı yerden kurtardılar. Daha sonra diğer kızı kurtardılar ama anne arada sıkıştığı için onu almakta zorlanıyorlar. Adeta mahşer yeri gibiydi. Buradaki sorun ne ilk ne de son olur. Çünkü burada yaya yolunda bile hiçbir otobüs yayaları kesinlikle dikkate almıyor. Burada ne yaya biliyor ne de şoför şoförlüğünü biliyor. Yaya rahatça kaldırım varken yoldan yürüyor, otobüs şoförleri de yaya geçidi olmasına rağmen vatandaşlara yol vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Otopsinin ardından Amira Alahmad’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Gebze Merkez Mezarlığı’na getirildi.

ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alahmad, son yolculuğuna uğurlandı.

Alahmad’ın kızları İman ve Nihal Hemedi’nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINDA

Kazanın ardından gözaltına alınan iki aracın şoförü ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.





























