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    Kocaeli'nde inşaat kazası: 5 metreden düşen işçi yaralandı

    Dilovası ilçesinde inşaat halinde bulunan binada çalışan işçi, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten alt kata düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
    • 28.09.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:36
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    Kocaeli'nde inşaat kazası: 5 metreden düşen işçi yaralandı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaatta panik yaşandı.

    3. Bulvar bölgesinde bulunan inşaat halindeki binada çalışan Sedat K., bir anda dengesini kaybetti.

    Bu esnada 5 metre yükseklikten alt kata düşen Sedat K. acı içinde kıvrandı.

    Sedat K.’nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Merdivenli araçla inşaattan çıkarıldı

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile binadan indirildi.

    Vücudunda kırıklar var

    Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Sedat K.’nin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

    Kocaeli nde inşaat kazası: 5 metreden düşen işçi yaralandı #1

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