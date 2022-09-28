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- Kocaeli'nde inşaat kazası: 5 metreden düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nde inşaat kazası: 5 metreden düşen işçi yaralandı
- 28.09.2022 - 17:31
- Güncelleme : 28.09.2022 - 17:36
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaatta panik yaşandı.
3. Bulvar bölgesinde bulunan inşaat halindeki binada çalışan Sedat K., bir anda dengesini kaybetti.
Bu esnada 5 metre yükseklikten alt kata düşen Sedat K. acı içinde kıvrandı.
Sedat K.’nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araçla inşaattan çıkarıldı
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile binadan indirildi.
Vücudunda kırıklar var
Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Sedat K.’nin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.