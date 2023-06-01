Kocaeli'nde işçi servisi tıra çarptı: 13 yaralı

AA
Kocaeli'nde D-100 karayolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkii Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında, işçileri taşıyan İ.T. idaresindeki midibüs, önünde seyreden tıra çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3'ü ağır 13 yaralı
Kazada yaralanan 13 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönündeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.