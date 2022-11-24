Kocaeli'nde kadın cesedi bulundu

Körfez ilçesinde, köprü altında çıplak halde bir kadın cesedi bulundu. Kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi baz istasyonları mevkisindekiler, çelik köprü altında kadının çıplak olarak hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm nedeni belirlenecek

İlk tespitlere göre, arbedede boğularak öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belirlenecek.

Polis, soruşturma başlattı.