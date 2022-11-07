Kocaeli'nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi

Evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkıran, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de polis memuru, sevenlerini yasa boğdu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görev yapan Ahmet Yasin Demirkıran, önceki gün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağı Gümüşhane’ye gönderilen Demirkıran için merkeze bağlı Tekke köyünde, Seyyidi Mahmut Çağırgan Baba Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye yoğun katılım

Cenaze namazında genç polis memuru Demirkıran’ın babası Selçuk Demirkıran güçlükle ayakta dururken kardeşleri Kadir ve Mutlu Demirkıran ise taziyeleri kabul etti. Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, kamu kurumlarının müdürleri, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti İl Başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını, İl Müftüsü Hüseyin Gün kıldırdı.

2 kız babası defnedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün çelenk gönderdiği cenaze namazının ardından evli ve 2 kız çocuk babası olan Demirkıran, aile kabristanında toprağa verildi.