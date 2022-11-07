Petrol
98.12
-0.46%
Euro
18.5801
0.48%
Dolar
18.603
0.20%
Altın
1.003
-0.04%
Borsa
4327
2.62%
Bitcoin
389.435
-1.94%
BTXN Coin
10.12
-2.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Kocaeli'nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi

    Evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan polis memuru Ahmet Yasin Demirkıran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkıran, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
    • 07.11.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi

    Kocaeli'de polis memuru, sevenlerini yasa boğdu.

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görev yapan Ahmet Yasin Demirkıran, önceki gün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağı Gümüşhane’ye gönderilen Demirkıran için merkeze bağlı Tekke köyünde, Seyyidi Mahmut Çağırgan Baba Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Cenazeye yoğun katılım

    Cenaze namazında genç polis memuru Demirkıran’ın babası Selçuk Demirkıran güçlükle ayakta dururken kardeşleri Kadir ve Mutlu Demirkıran ise taziyeleri kabul etti. Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, kamu kurumlarının müdürleri, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti İl Başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını, İl Müftüsü Hüseyin Gün kıldırdı.

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #1

    2 kız babası defnedildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün çelenk gönderdiği cenaze namazının ardından evli ve 2 kız çocuk babası olan Demirkıran, aile kabristanında toprağa verildi.

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #2

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #3

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #4

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #5

    Kocaeli nde kalp krizi geçirerek can veren polis defnedildi #6


    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi
    Gündem

    Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa’da sular ne zaman gelecek? 7 Kasım 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir