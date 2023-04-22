Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Ankara istikametinde 8 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç önce bariyerlere çarptı, sonra da yan yattı.

sırasında hafif ticari aracın kapağının açılmasıyla 3 kişi yola savruldu.

O sırada arkadan gelen aracın kazayı fark edip durmasıyla daha büyük bir facianın önüne geçildi.

Yaralılar hastaneye götürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasında aracın bariyerlere çarptığı, ardından yan yattığı ve 3 kişinin bagaj kısmından savrulduğu görülüyor.

Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar
Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar