Kocaeli'nde kaza yapan aracın bagajından yola fırladılar Kocaeli’de bayram ziyaretine giden 8 kişilik ailenin yaşadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Ankara istikametinde 8 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç önce bariyerlere çarptı, sonra da yan yattı.

Kaza sırasında hafif ticari aracın bagaj kapağının açılmasıyla 3 kişi yola savruldu.

O sırada arkadan gelen aracın kazayı fark edip durmasıyla daha büyük bir facianın önüne geçildi.

Yaralılar hastaneye götürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasında aracın bariyerlere çarptığı, ardından yan yattığı ve 3 kişinin bagaj kısmından savrulduğu görülüyor.