Kocaeli'nde kızlı erkekli kavga: 3 yaralı İzmit'te iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgayı vatandaşlar zorlukla ayırırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde kalabalık 2 grup arasında kavga çıktı.

Tarafların birbirine bıçak çektiği kavga büyüdü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Çevredeki vatandaşlar ise kavgayı ayırırken güçlük yaşadı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20’li yaşlarda iki genç kızdan birinin kalçasından bıçaklandığı, bir başka genç kızın ise bıçakla kendi elini yaraladığı öğrenildi.

Genç bir erkek ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anları, anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.