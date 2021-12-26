Kocaeli'nde kontrolden çıkan otobüs, durağa çarparak durdu

Darıca ilçesinde direksiyon kontrolü kaybedilen halk otobüsü, önce ticari araca çarptı sonra ise durağa çarparak durdu. Kazada 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Marmaray Durağı önünde, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı halk otobüsü kontrolden çıktı.

TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

O esnada ara sokakran çıkan M.Y. kontolündeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarpan otobüs, korku dolu anlar yaşattı.

Çarpışma etkisiyle araç karşı şeride savrulurken, otobüs ise durağa çarparak durdu.

3 VATANDAŞ SIKIŞARAK YARALANDI

Durakta bekleyen yolculardan 3 tanesi otobüsün altında sıkıştı.

Kazanın şokuyla otobüs şoförü N.Z.Ç. önce kaçıp sonra tekrar olay yerine döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR KURTARILDI

Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi’ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

"HİÇ FREN YAPMADAN BANA ÇARPTI"

Hafif ticari aracın sürücüsü olan Mehmet Yerlikaya, "Çok süratliydi. Ben ara sokaktan çıktım. Hiç fren yapmadan üzerime doğru gelip bana çarptı. Sonra da kaçtı" şeklinde konuştu.