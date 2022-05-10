Kocaeli'de otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Seyir halindeki aracın kontrolünü kaybeden Yasemin U., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nde D-100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova kavşağında gerçekleşti.

Yasemin U. idaresindeki 34 JS 4475 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



