Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önüne yaklaşan şahıs, yanıcı madde ile polis aracını ateşe verdi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde duran polis aracına, çirkin saldırı gerçekleştirildi.

Polis merkezinin önünde adeta pusuda bekleyen K.D. isimli şüpheli, park halindeki aracın üzerine yanıcı madde döktü.

O esnada merkezde bulunan polis ekipleri ise olayı fark etti. Polisler, saldırganı kısa sürede yakaladı.

YANGINI POLİSLER SÖNDÜRDÜ

Ardından ise yanan araca ilk müdahale de polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangın hemen söndürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Kocaeli'nde polis aracının yakılma anı kamerada VİDEO

