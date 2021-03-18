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- Kocaeli'nde servis minibüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde servis minibüsü alev alev yandı
Seyir halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
- İHA
- 18.03.2021 - 13:20
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:28
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde, S.K. yönetimindeki 41 P 4322 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Minibüsün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine içindeki işçiler aşağıya indi.
ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Servis minibüsü D-100’de alev topuna döndü