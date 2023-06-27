Kocaeli'nde sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü Cezaevinden 5 gün önce çıkan T.Ç. 75 yaşındaki Şakir Kaya'dan sigara istedi. Ret cevabı alan T.Ç., yaşlı adamı demir çubukla dövdü. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Kocaeli'nde 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’dan sigara istedi.

Kaya’nın ret cevabı sonrası gözü dönen T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak yüzüne vurdu.

Yaşlı adam yere düşmesine rağmen T.Ç., kendisine vurmaya devam etti, sonrasında ise bölgeden uzaklaştı. Şakir Kaya’yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Talihsiz adam can verdi

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Boş binada uyurken yakalandı

Polis ekiplerinin incelemesinde T.Ç.’nin 5 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Ekipler T.Ç.’yi olaydan kısa süre sonra olay yerine yakın boş bir binada uyurken yakalayarak gözaltına aldı.