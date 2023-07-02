Kocaeli'nde yangın paniği: İtfaiye müdahale etti
İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde panik anları yaşandı.

Şamdan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Ev sahibi can kavliyle kurtuldu

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan fakat başarılı olamayan ev sahibi kendini dışarı attı.

Yangın kontrol altına alındı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan, dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye gitmesine gerek duyulmayan ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nde yangın paniği: İtfaiye müdahale etti