Kocaeli'nde yangın paniği: İtfaiye müdahale etti Darıca ilçesindeki binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi kendi imkanlarıyla söndüremediği evden dışarı çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İHA Kocaeli'nin Darıca ilçesinde panik anları yaşandı. Şamdan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibi can kavliyle kurtuldu Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan fakat başarılı olamayan ev sahibi kendini dışarı attı. Yangın kontrol altına alındı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye gitmesine gerek duyulmayan ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.