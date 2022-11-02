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    Kocaeli'ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı

    İzmit'te otomobille ilerleyen iki şahıs, aracın camından dışarıya kurşun yağdırmaya başladı. Ekiplerce yakalanan 2 maganda serbest bırakıldı.
    • 02.11.2022 - 17:19
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    Kocaeli'ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki maganda dehşet saçtı.

    Otomobille seyir halindeyken tabanca ile havaya ateş açan B.K. (20) ve E.S. (21), o anların videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    İkilinin, bulunduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı.

    Ekipler harekete geçti

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, tepki çeken görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

    Magandalar serbest bırakıldı

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

    Kocaeli ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı #1

    Kocaeli ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı #2

    Kocaeli ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı #3


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