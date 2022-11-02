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- Kocaeli'ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı
Kocaeli'ndeki 2 maganda araçtan dışarıya ateş açtı
İzmit'te otomobille ilerleyen iki şahıs, aracın camından dışarıya kurşun yağdırmaya başladı. Ekiplerce yakalanan 2 maganda serbest bırakıldı.
- 02.11.2022 - 17:19
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki maganda dehşet saçtı.
Otomobille seyir halindeyken tabanca ile havaya ateş açan B.K. (20) ve E.S. (21), o anların videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İkilinin, bulunduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Ekipler harekete geçti
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, tepki çeken görüntülere ilişkin inceleme başlattı.
Magandalar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.