Kocaeli'deki arkadaş cinayeti zanlısına indirimli 12 yıl hapis

Ramazan Göğerçin evine gelen 2 arkadaşının, eşinin balkondaki iç çamaşırlarını görmesine sinirlenmesi sonucu çıkan silahlı kavgada can verdi. Katil zanlısı ise indirimle 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan akılalmaz cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2020 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, Sefa Numan Tunç ile Erbil D., arkadaşları Ramazan Göğerçin'i almak için evine gitti.

Eve geldiklerinde Göğerçin'in eşiyle karşılaşan ikili, arkadaşlarının uyuduğunu öğrenince bir süre balkonda oturdu.

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine sinirlendi

Göğerçin, uyandıktan sonra arkadaşlarının kendisinden habersiz evine girip, eşinin balkonda asılı iç çamaşırlarını görmelerine sinirlenerek dışarı çıktı.

Bir süre sonra Sefa Numan Tunç'u arayan Göğerçin, Derince'nin Mersincik Mahallesi'ndeki ormanda buluşmak istedi.

1'i mezara, diğeri cezaevine girdi

Ormanda buluşan 3 arkadaş arasında kavga çıktı. Ramazan Göğerçin ve Sefa Numan Tunç, tabanca ile vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Göğerçin hayatını kaybetti, Tunç ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Kocaeli 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya sanık Sefa Numan Tunç ve sanık avukatları katıldı.

Katil zanlısına indirimli 12 yıl 6 ay hapis

Sanık hakkındaki kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçlaması ile yargılanan Sefa Numan Tunç'a haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.





