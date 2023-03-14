Kocaeli'ndeki atık su deposu tahliye borularından cenin düştü Darıca ilçesindeki atık su deposundaki tahliye boruları temizlenirken, fileye cenin düştü. Bölgeye çağırılan ekipler DNA örneği almak için harekete geçti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Olay, Yalı Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’ndeki atık su deposunda meydana geldi.

Tahliye borularından cenin düştü

Tahliye borularından gelen atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü.

Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

DNA örneği alınacak

Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi.

Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.