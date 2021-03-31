Kocaeli’ndeki tank patlamasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Körfez ilçesi açıklarında meydana gelen patlamaya ilişkin devam eden davada, mütalaaya yeni detaylar eklendi. Mütalaada, söz konusu tankerden atık gazın usulsüzce denize boşaltıldığı ifade edildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik açıklarında 27 Nisan 2017 tarihinde yaşanan tank patlaması olayının görüldüğü davada Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mütalaa verdi.

Verilen mütalaada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ATIK GAZ DENİZE BOŞALTILDI

Mütalaada yer alan detaylara göre, Habaş A.Ş.’ye ait M/T Habaş isimli LPG tankeri, LPG yükünü tesislerdeki platforma boşalttı.

İki gün sonra gece 02.00 sıralarında, gemiye başka bir hortum takıldı ve tanklar içerisinde kalan, atık ve platforma basılamayan gazlar usule aykırı olarak denize boşaltıldı.

Geminin birinci kaptanının bilgisi dahilinde ve ikinci kaptanın emri ile yapılan işlemden sonra, saat 16.20 sıralarında, S.İ.'nin kullandığı ve sahibi olduğu Serdar-2 isimli servis botu LPG tanker gemisinin yanına yanaştı.

SERVİS BOTU TAMAMEN YANDI

Tankların temizliği için malzeme almaya giden Serdar-2 servis botu, temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada deniz yüzeyinde oluşan gaz patladı.

Serdar-2 servis botu tamamen yandı, yangın LPG tanker gemisine de sıçradı.

10 KİŞİ YARALANDI

Gündelik ve sigortasız işçi olarak çalıştırılan, denize düşen Nail Demirci, suda kaybolarak hayatını kaybetti.

Ayrıca 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kocaeli Körfezi'nde LPG yüklü tankerde yangın VİDEO