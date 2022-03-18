Kocaeli'de satın aldığını sandığı evde, 9 sene kiracı olarak oturdu

9 buçuk yıl önce eniştesine güvenerek satın aldığını zanneden dairenin başkasına satıldığını öğrenen İsmail Öztürk, mahkeme zoruyla evinden çıkarıldığını söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Öztürk (49) iddiaya göre, yaklaşık 9 buçuk sene önce eniştesine ait olan daireyi satın aldı.

Dairenin parasını her ay düzenli olarak eniştesine bazen elden bazen ise bankadan ödeyen Öztürk, çeşitli sebeplerden dolayı tapuyu alamadı.

Fatura aboneliklerini üzerine alabilmek için ise eniştesiyle kira kontratı imzaladı. Yaklaşık 9 buçuk sene sonra Öztürk, evine gelen mahkeme kağıdı ile kendisinin sandığı evinin başkasına satıldığını öğrendi.

Mahkeme kararıyla evinden çıkarıldığını söyleyen Öztürk, bununla birlikte eniştesi ve akrabalarının silahlı saldırısına uğradığını da iddia etti.

"ENİŞTEM EVİN TAPUSUNU İSTEYİNCE BENİM ARKAMA ADAM TAKMAYA KALKTI"

Öztürk, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“9 buçuk yıl önce eniştem dairesini satmak istedi, ben de almak istedim. Parasını nasıl ödeyeceğimi sordum. 'Abimden 7 bin 500 liraya bilezik aldım onun parasını ödersin, 12 bin lira çevre parası ödersin, kız kardeşime 5 bin lira ödersin, 2 bin 500 lira bilezik borcu varmış, onu ödersin' gibi şeyler söyledi. Onları elden nakit olarak ödedim. Annem, babam, kardeşlerim, onun ailesi, bunları hepsi biliyor. 'Evin taksitini nasıl ödeyeceğim?' diye sordum. 'Bir sene boyunca 2 bin lira olarak ödeyeceksin' dedi, ödedim. Ondan sonra 'Bin 750 liraya düşecek' dedi, ödedim. En sonunda bu evin senetleri az kaldığı zaman ben evin tapusunu isteyince eniştem benim arkama adam takmaya kalktı.

Kocaeli'de satın aldığı sandığı evde, 9 sene kiracı olarak oturdu ViDEO







“ARABAMI KURŞUNLATTI”

Evi başkalarına verdiği zaman benim yolumu kestirip arabamı kurşunlattı. Daireyi başka birine satmış. Eniştem olan şahıs, evi alan şahıslara benim kiracı olduğumu söylemiş. Ben kiracı değildim. Kira kontratını fatura aboneliklerini üzerime alabilmek için formaliteden yapmıştık. Daireyi sattığı zaman beni kiracı olarak anlatmış. Olayı adliyeden öğrendim.

“DAİREMDEN EŞYALARIMI ÇIKARIP KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR”

Burada 9 buçuk senedir oturuyorum. Parasını elden de ödedim, dekontlarım da var. Beni mağdur ettiler. Adliyeden karar alıp dairemden eşyalarımı çıkarıp kapının önüne koydular. Ben de mahkemeye verdim, mahkemede davalar devam ediyor şu anda. Beni mahkemeye verdiklerinde eve bir kağıt gelmiş. Yedi gün süreli kağıdı benim okula giden küçük oğlum almış. Onun aklı ermediği için, biz de 7 gün süreyi geçirince hak talep edemedim.





"88 BİN 850 LİRA PARA VERDİM"

Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 88 bin 850 lira para verdim. Ben kanun yoluyla paramı almanın peşindeyim. Adalet istiyorum, adaleti bekliyorum.”