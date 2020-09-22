Kahramanmaraş'ta kocası tarafından eve kilitlenen kadın ve arkadaşını, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanda S.A.'nın ismi öğrenilemeyen kocası, S.A. ve arkadaşı B.D.'yi eve kilitleyerek evden ayrıldı.

Evde kilitli kalan S.A. ve B.D. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

2 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından apartmanın 2’nci katındaki iki kişiyi merdivenle pencereden alarak aşağı indirdi. S.A. ve B.D. emniyete götürüldü.

Kocasının eve kilitlediği kadın ile arkadaşını itfaiye kurtardı ViDEO