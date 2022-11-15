Resmi nikahlı eşinden boşanmak için Esra Erol'da programına çıkan Fatma, anlattıklarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi. Fatma, kocasının zorla kendisini Erdoğan'ın evine götürdüğünü de dile getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ele alınan olay, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Fatma isimli kadın, dini nikahlı eşi olduğunu söylediği Erdoğan'la birlikte canlı yayına çıktı.

Biriyle dini nikahlı diğeriyle resmi

Resmi nikahlı olarak da Yusuf'la evli olan Fatma, Erdoğan'la beraber olduğunu ve 2 çocukları bulunduğunu ancak çocuklarına kimlik çıkartamadığı ve boşanamadığı için programa geldiğini söyledi.

Erdoğan ve Fatma'nın tanışma hikayesindeki Yusuf detayı, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Fatma, eşi Yusuf'un kendisini zorla Erdoğan'ın evine götürdüğünü de anlattı.

Kocasının varlıklı diye tanıştırdığı adamla yaşamaya başladı ViDEO

"Yusuf beni evine götürdü, ben bilmiyordum"

Resmi evliliğinde kısa süre eşiyle yaşayan ve devamında Erdoğan'la yaşayan Fatma, Erdoğan'la nasıl tanıştıkları sorusuna ise "Yusuf beni evine götürdü, ben bilmiyordum." yanıtını verdi.

Erdoğan ise daha önceden Yusuf'la tanıştığını söyledi. Bir gün Yusuf'un kendisini aradığını, evine davet ettiğini ve gelirken mangallık tavuk ve hamile eşi için tatlı almasını istediğini söyledi.

"Erdoğan'ı varlıklı biri olarak tarif etti"

Eve gittiğinde evde sadece karı koca Fatma ve Yusuf'un olduğunu söyleyen Erdoğan, evin içinin çok kötü olduğunu belirtti. Sonrasında yemekler yendikten sonra gitmek üzereyken Erdoğan, Yusuf'a bekar bir adam olduğunu ve bu nedenle bir daha kendisini eve çağırmamasını istediğini anlattı.

Fatma ise o gün eşinin, Erdoğan'ı kendisine iyi ve varlıklı biri olarak tarif ettiğini aktardı. Görüşmeden sonra Yusuf'un kendisini aradığını söyleyen Erdoğan, Yusuf'un tek yaşadığı evine gelmek istediğini söylediğini belirtti.