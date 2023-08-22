Kocatepe Camisi skandalında iddianame hazır: Savcı hapis cezası istedi Kocatepe Camii'nde çekilen uygunsuz fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yönetmen Bilal Kısa ve model E.C. hakkında 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

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İHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii'nde çekilen uygunsuz fotoğraf skandalında adli süreç devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde tutuksuz yargılanan E.C. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı.

1 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

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İddianameden

İddianamede, şüpheliler B.K ile E.C.'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekimi ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları ve şüphelilerin 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camisi'ne gittikleri belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, cami içerisinde farklı ortamların kullanıldığı, bir şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmadığı belirtildi.