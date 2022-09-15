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    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

    Bir kokoreç imalathanesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntüler, “bu kadarına da pes” dedirtti. İmalathanede çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı görülürken, suyun kirliliği mide bulandırdı.
    • 15.09.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 13:36
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    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

    Bir kokoreç imalathanesinden gelen görüntüler, büyük tepki çekti.

    Cep telefonu kamerası ile kayda alındığı belirlenen görüntülerde, çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görüldü.

    Manisa’daki imalathane denildi

    Bu videonun, Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edildi.

    Bunun üzerine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    ‘İsmi geçen firma ile ilgili yok’

    İsmi geçen firmaya dün saat 23.00 sıralarında polis eşliğinde yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu.

    Yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi.

    İmalathane aranıyor

    DHA’nın haberine göre inceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler ViDEO

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #1

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #2

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #3

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #4

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #5

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #6

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #7

    Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler #8


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