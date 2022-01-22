Konya- Antalya yolunda ulaşıma kar engeli

Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, polis ekipleri Antalya yönüne geçişe izin vermiyor.

Ocak ayının son günlerine yaklaşırken, etkili olan kar yağışı en çok ulaşımı vurdu. Doğu'da birçok yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Konya'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle, Konya-Antalya yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ANTALYA'YA GEÇİŞLER DURDU

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.