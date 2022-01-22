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- Konya- Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Konya- Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, polis ekipleri Antalya yönüne geçişe izin vermiyor.
- DHA
- 22.01.2022 - 16:23
Ocak ayının son günlerine yaklaşırken, etkili olan kar yağışı en çok ulaşımı vurdu. Doğu'da birçok yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Konya'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle, Konya-Antalya yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ANTALYA'YA GEÇİŞLER DURDU
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda, 1825 metre rakıma sahip Alacabel mevkisinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bölgede kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı. Seydişehir ilçesi çıkışında önlem alan polis, sürücülerin Antalya yönüne geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.