Konya Ereğlispor’un eski futbolcusu kazada hayatını kaybetti Karapınar ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki Ereğlispor’un eski futbolcusu Engincan Demirtepe yaşamını yitirdi, sürücü Osman Çat ise yaralandı.

DHA

Konya-Adana kara yolu Merdivenli mevkisinde Osman Çat’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü Çat yaralanırken, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğlispor’un eski futbolcusu Engincan Demirtepe ise hayatını kaybetti.

Demirtepe'nin kafetarya açmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Çat, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ereğlispor, eski futbolcuları için taziye mesajı paylaştı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)