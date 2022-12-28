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    Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

    Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
    • 28.12.2022 - 10:20
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    Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

    Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı #1


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