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- Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
- 28.12.2022 - 10:20
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
3 şüpheli gözaltına alındı
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.