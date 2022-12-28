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Konya merkezli FETÖ operasyonu
Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 28.12.2022 - 08:00
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
3 kişi gözaltına alındı
AA'nın haberine göre; FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.