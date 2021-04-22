Konya polisi 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ele geçirdi

Tanınmış markaların torbalarına doldurularak satılmaya hazırlanan toz deterjanlar ile 125 kilogram sıvı deterjana el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiği ihbarını aldı.

34 BİN 185 KİLO SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ile 125 kilogram sıvı deterjan buldu.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İş yeri sahibi Ali K. ile bir iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.