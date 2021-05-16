Polis ekipleri, ağaç gölgesinde uyuyakalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisle konuştuğu sırada bile uyuyan kadın, ceza yazılacağını düşünüp tepki gösterdi.

Konyaaltı sahilinde bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı.

"CEZA YAZARSAN İNSAN DEĞİLSİN"

Polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, bir süre sonra uyanarak uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi.

Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., “Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin” diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı.

Konyaaltı sahilinde uyuyan kadın: Ceza yazarsanız insan değilsiniz VİDEO