Konya'da 12 yaşındaki çocuk antrenöründen şiddet gördü: Soruşturma başlatıldı Kentteki yaz spor okulunda antrenörlük yapan Halil A., maçta oğluna faul yapıp düşüren öğrencisine şiddet uyguladı. Olayı öğrenen baba, eğitimciden şikayetçi oldu.

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DHA

Konya'da tansiyonları yükselten bir olay yaşandı.

Eğitimcinin şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sümer Ortaokulu öğrencisi ve okulun futbol takımında oynayan 12 yaşındaki Sami Efe Güzeller, aynı zamanda okulun beden eğitim öğretmeni olan antrenör Halil A.'nın açtığı yaz spor okuluna katıldı.

Öğrencisine tekme tokat saldırdı

Güzeller, antrenman sonrası yapılan maçta girdiği ikili mücadelede Halil A.'nın oğluna faul yaparak yere düşürdü.

Bunun üzerine Halil A., Sami Efe'ye tekme ve tokat saldırdı.

O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Baba şikayetçi oldu

Aldığı darbelerin ardından sahadan ayrılan Sami Efe, durumu babası kaporta ustası Ümit Güzeller'e anlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen baba Güzeller de oğlu Sami Efe için hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra Halil A. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis merkezine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.

"İçimdeki futbol sevgisi bitti"

Yaşananları anlatan Sami Efe Güzeller, ''Ben aynı zamanda okulun futbol takımında oynuyorum. Antrenör Halil A. da bizim beden eğitimi öğretmenimiz. O gün biz hocanın oğluyla ikili mücadeleye girdik ve onu düşürdüm. Sonra babası Halil Hoca geldi, bana vurdu, tokat attı, gözlüğümün camı yere düştü. Onu yerden alırken enseme vurdu ve beni yere düşürdü, tekmeledi. Benim içimdeki futbol sevgisi bitti. Aynı zamanda okuldaki beden eğitim öğretmenimdi. Okulda herhangi bir şiddetiyle karşılaşmadık." dedi.

"Oğlum 'vurma hocam' diyerek uykusundan uyanıyor"

Sami Efe Güzeller'in babası Ümit Güzeller de, oğlunun dayak yediği ana ait görüntüleri izleyince ağladığını belirtti.

Yaşananlara tepki gösteren Ümit Güzeller, şunları söyledi: